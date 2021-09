Afghanistan: ambasciatore pakistano a Mosca, storicamente accogliamo rifugiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma per quanto riguarda la situazione attuale, la nostra opinione è che potremo accettare solo un numero limitato di persone. Se il flusso di rifugiati dall'Afghanistan è troppo grande, ne soffriremo", ha aggiunto. "Anche altri Paesi ne soffriranno: i rifugiati si precipiteranno in Iran, Europa, Asia centrale. Per risolvere questo problema, è necessario elaborare una soluzione politica in Afghanistan. Questo vale non solo per il problema dei rifugiati, ma anche per le questioni di sicurezza in termini di lotta al terrorismo, al traffico di droga", ha concluso il diplomatico. (Rum)