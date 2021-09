Puglia: firmato protocollo Asl-Regione-Usr per farmaci in orario scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Firmato oggi in Regione il protocollo d'intesa tra Regione, Asl e Ufficio scolastico regionale per la somministrazione di farmaci in orario scolastico. Il documento è stato sottoscritto dal direttore del dipartimento salute, Vito Montanaro, dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Giuseppe Silipo e dai direttori generali delle Asl pugliesi". Lo ha annunciato la Regione Puglia: "Con il protocollo, approvato in Giunta lo scorso 9 agosto, si regolano le modalità di somministrazione dei farmaci per gli studenti che seguono delle terapie anche in orario scolastico, in particolare, per i ragazzi affetti da malattie croniche. La somministrazione di farmaci generalmente è un'attività che può essere erogata da personale adulto non sanitario e non richiede il possesso di specializzazioni o capacità tecniche". (segue) (Ren)