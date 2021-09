Uzbekistan: il governo consente alle studentesse di indossare il velo islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Uzbekistan consentirà alle studentesse di indossare il velo islamico nelle scuole. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione, Sherzod Shermatov, spiegando che il velo sarà consentito “in bianco o in colori leggeri” dopo “le richieste di tanti genitori”. L’obiettivo del governo è quello di garantire che quante più famiglie musulmane mandino le loro figlie a scuola. L’Islam è la religione dominante in Uzbekistan, ma sin dall’indipendenza dall’Unione sovietica il governo di Tashkent ha sempre mantenuto un atteggiamento fermamente laico. Shermatov ha anche presentato dei prototipi di velo consentiti dalle autorità per le ragazze in età scolastica, che non potranno coprire il mento come nel caso dell’hijab.(Res)