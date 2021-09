G20: Landini (Cgil), il diritto al vaccino deve essere universale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia - ha aggiunto il segretario generale della Cgil - ha dimostrato che è essenziale estendere la copertura sanitaria di tipo universale per assicurare il diritto alla salute e alle cure per tutti senza distinzioni, finanziando adeguatamente i sistemi pubblici, garantendo un accesso equo a servizi di qualità per tutte le persone, valorizzando il lavoro degli operatori sanitari come risorsa fondamentale. In Italia, anche grazie al Pnrr, vi è la possibilità concreta finalmente di potenziare settori del nostro sistema sociosanitario per troppo tempo trascurati: la Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro l'Assistenza diffusa nel territorio, con cure primarie integrate socio-sanitarie nei luoghi di vita delle persone, anche utilizzando le nuove tecnologie, per affrontare così l'altra grande 'emergenza', quella delle patologie croniche e della non autosufficienza. Bisogna però programmare uno sviluppo stabile e duraturo del nostro sistema sociosanitario oltre il Pnrr, attraverso la programmazione ordinaria del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cominciare dalla prossima legge di Bilancio. Il primo intervento da definire è un piano straordinario di assunzioni stabili nel Ssn a cominciare dall'accesso alla formazione universitaria". (Rin)