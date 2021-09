Spagna: Alvarez (Ugt), aumento salario minimo di almeno 25-30 euro nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna è necessario un aumento "significativo" del salario minimo interprofessionale (Smi) tra i 25 ed i 30 euro (rispetto ai 15 proposti dal governo) negli ultimi tre mesi del 2021 in modo che possa raggiungere i 1.060 euro alla fine della legislatura. Lo ha affermato il segretario generale dell'Unione generale dei lavoratori (Ugt), Pepe Alvarez, a margine dell'incontro di oggi tra l'esecutivo e le parti sociali per discutere l'aumento dell'Smi che si è concluso senza un accordo. Secondo Alvarez, è il momento di porre fine alle "grandi carenze" del mercato del lavoro attraverso i fondi dell'Unione europea. In questo senso, Alvarez ha sottolineato la necessità di "rivitalizzare la contrattazione collettiva", poiché da quando la riforma del lavoro è stata approvata in Spagna nel 2008 "non ha funzionato". (Spm)