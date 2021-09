Germania-Ue: studio Zew, dubbi su indipendenza Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studio del Centro per la ricerca economica europea di Mannheim (Zew) pone in dubbio l'indipendenza della Banca centrale europea (Bce). I rappresentanti degli Stati membri dell'Eurozona maggiormente indebitati starebbero, infatti, lavorando affinché l'Eurotower dia prosecuzione ai propri programmi di acquisto di titoli. Allo stesso tempo, i banchieri centrali dei Paesi con un basso debito pubblico chiedono che tali iniziative termino in vi anticipata. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato solleva la questione di quanto la politica monetaria della Bce sia diventata “dipendente dalla politica finanziaria”. Per la sua analisi, lo Zew ha esaminato le dichiarazioni pubbliche dei governatori delle banche centrali dei Paesi dell'area dell'euro e dei membri del Comitato esecutivo dell'Eurotower sul Programma di emergenza della Bce per l'acquisto di titoli di Stato dei Paesi membri dell'Eurozona, volto a far fronte alla crisi del coronavirus (Pepp). Su questa base, gli autori dello studio hanno diviso i membri della Bce in “falchi, colombe e neutrali”. La prima categoria comprende quanti hanno sostenuto la prosecuzione del Pepp e della politica monetaria ultraespansiva. I “falchi” sono quanti chiedono la conclusione del programma o mettono in guardia dai rischi di inflazione. Chi non può essere classificato con chiarezza in questi insiemi viene considerato “neutrale”. Dallo studio dello Zew risulta che il livello di indebitamento medio degli Stati membri di origine delle “colombe” era pari al 133 per cento del Pil. Per i Paesi da cui provengono i “falchi”, il dato è del 71 per cento. (Geb)