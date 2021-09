Catalogna: Puigdemont (JxCat), confronto con Stato inevitabile per raggiungere indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto con lo Stato spagnolo è "inevitabile" per ottenere l'indipendenza della Catalogna ma bisogna prepararsi alla fase in cui la risposta di quest'ultimo sarà di nuovo "un no a tutto" mantenendo la repressione e minacciando i cittadini. È quanto sostenuto dall'ex presidente della Generalitat catalana e leader di Uniti per la Catalogna (JxCat), Carles Puigdemont, in una lettera inviata a tutti i membri registrati del Consell per la Republica (CxRep), organizzazione privata, presieduta dallo stesso Puigdemont, che cerca di organizzare e promuovere l'indipendenza catalana dopo la dichiarazione unilaterale d'indipendenza del 2017. Secondo il leader di JxCat, questo organismo aiuta a ricordare allo Stato spagnolo la sua "vergogna democratica", con un capo di Stato, il re Felipe VI, che ha "criminalizzato ed escluso milioni di cittadini". Per Puigdemont, lo Stato "si è assunto la responsabilità di rendere inevitabile il confronto", ricordando che tra poche settimane si celebrerà il quarto anniversario della referendum del primo ottobre e della dichiarazione unilaterale d'indipendenza. Secondo l'ex presidente catalano, il movimento indipendentista ha lottato negli ultimi quattro anni affinché la "dura repressione" dello Stato non offuschi ciò che è successo, e ha lavorato affinché ciò che è stato costruito finora "sia il lavoro di tutti, e non di qualche partito". Per Puigdemont, è stata percorsa una strada difficile, necessaria e incompleta verso il riconoscimento internazionale di una repubblica catalana. "Sappiamo, con la chiarezza fornita dalla storia delle relazioni passate e recenti tra la Catalogna e la Spagna, che c'è solo un modo per raggiungere questo obiettivo. E che non ci sono scorciatoie edulcorate, morbide e innocue", ha ammesso il leader di JxCat. L'indipendenza della Catalogna come nazione sovrana ed indipendente non arriverà, dunque, "senza dover combattere per essa nelle strade e nelle istituzioni", ha concluso Puigdemont. (Spm)