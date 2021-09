Lombardia: Sardone (Lega), mentre Regione Lombardia presenta proposta di legge sui monopattini, a Milano tutto tace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intenzione di Regione Lombardia di presentare una proposta di legge per regolamentare l'utilizzo dei monopattini elettrici, a partire dal casco obbligatorio, è un'ottima iniziativa "in attesa di un intervento del Parlamento che auspico avvenga in tempi brevi". Lo afferma Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega."Mentre a Sesto San Giovanni, grazie a un'ordinanza del sindaco, si intensificano i controlli per multare chi non mette il casco, a Milano tutto tace. L'ideologia green della sinistra si è dimostrata fallimentare, il sindaco uscente ne prenda atto e corra ai ripari per evitare altri gravi incidenti tra monopattini e mezzi a motore. Da giugno a oggi, nella nostra città, se ne sono verificati oltre 600 - evidenzia Sardone -, è chiaro che si debba intervenire prima che sia troppo tardi". Conclude Sardone: "Pd e compagni sono proprio allergici alla parola sicurezza, sia pubblica che stradale. Hanno riempito la città di ciclabili non a norma e consentito il proliferare incontrollato di monopattini elettrici che, se usati come avviene attualmente, sono dei mezzi pericolosissimi sia per chi li guida che per gli altri utenti della strada. La mobilità sostenibile per essere davvero tale non può prescindere dalla sicurezza: la sinistra se lo metta bene in testa". (Com)