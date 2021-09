Editoria: Capitanio, tavolo Lega per soluzioni strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega è al lavoro "per individuare soluzioni concrete e di buonsenso sulla crisi dell'Inpgi e il futuro dell'editoria italiana. Il tavolo convocato domani dal Dipartimento Lavoro del partito prosegue nella direzione dei tanti interventi concreti già messi in atto dalla Lega a difesa del comparto". Lo afferma il deputato Massimiliano Capitanio, capogruppo della Lega in Vigilanza Rai. "Il mondo dell'informazione ha bisogno di interventi strutturali e culturali. Per questa ragione, le criticità relative all'istituto di previdenza dei giornalisti vanno inserite in un quadro più ampio: allargamento della platea Inpgi, regolamentazione dei comunicatori, chiarimento sulla posizione dei giornalisti nella Pa, tutela della deontologia e dell'etica professionale - aggiunge -. Su questi temi sono certo incontreremo il supporto della maggioranza dei partiti".(Com)