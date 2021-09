Imprese: Lufthansa inizia a operare con suo primo aeromobile della Famiglia A320

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lufthansa ha iniziato a operare con il suo primo aeromobile della Famiglia A320 - un A321neo - dotato della nuova cabina Airspace a corridoio singolo di Airbus. In questo modo, come riferisce un comunicato stampa, il vettore diventa il primo operatore in Europa a introdurre le nuove caratteristiche della cabina Airspace per i passeggeri a bordo degli aeromobili della Famiglia A320. Nel 2018 Lufthansa Group, cliente di lunga data della Famiglia A320, ha scelto di equipaggiare più di 80 dei suoi nuovi aeromobili della Famiglia A320 ordinati da Airbus con cabine Airspace. Le nuove caratteristiche di Airspace includono: pannelli laterali più sottili per un maggiore spazio personale all'altezza delle spalle; una migliore vista attraverso i finestrini con le loro cornici ridisegnate e le tendine dei finestrini completamente integrate; le più grandi cappelliere per il 60 per cento di bagagli in più; le più recenti tecnologie di illuminazione full Led; "area di ingresso" illuminata a Led; e nuove toilette con caratteristiche igieniche touchless e superfici antimicrobiche. (segue) (Com)