Imprese: Lufthansa inizia a operare con suo primo aeromobile della Famiglia A320 (2)

- "Lufthansa ha scelto ancora una volta l'innovazione e l'attrattiva per i passeggeri, alzando l'asticella in modo che i viaggiatori possano sperimentare le ultime innovazioni delle cabine Airbus", ha detto Christian Scherer, Airbus chief commercial officer e head of international. "Sono lieto di dare il benvenuto a uno dei nostri partner di lunga data, Lufthansa, che diventa il primo operatore europeo per la cabina dell'A320neo Family Airspace. Non vedo l'ora di volare su uno di questi aeromobili", ha detto. "Indipendentemente dalla crisi, continuiamo a puntare con forza su un prodotto premium per i nostri clienti", sottolinea Heike Birlenbach, head of Customer experience, Lufthansa Group. "Per noi, premium significa fornire offerte di alta qualità, personalizzate e rilevanti per tutti i nostri passeggeri in ogni momento. Con la nuova cabina Airspace, stiamo migliorando significativamente l'esperienza di viaggio sulle rotte a corto raggio e stabilendo un nuovo punto di riferimento nel settore", ha aggiunto. Lufthansa opera la Famiglia A320 dagli anni '80 ed è stato il primo operatore dell'A321 e dell'A320neo. Il gruppo è uno dei maggiori operatori di Airbus a livello mondiale. Alla fine di luglio 2021, la Famiglia A320neo ha ricevuto più di 7.400 ordini da oltre 120 clienti in tutto il mondo. (Com)