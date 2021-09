Afghanistan: la Cina si rifiuta di commentare l'invito dei talebani per l'inaugurazione del nuovo governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già dallo scorso luglio, Pechino si è impegnata a sostenere il ruolo dei talebani nella "ricostruzione" dell'Afghanistan, ma nel contempo ha chiesto al movimento islamista di tagliare i ponti con i militanti uiguri responsabili di attacchi nella provincia autonoma cinese dello Xinjiang. È quanto è emerso dall'incontro che il ministro degli Esteri della Repubblica popolare, Wang Yi, ha avuto lo scorso luglio a Tianjin con il capo negoziatore e co-fondatore dei talebani Abdul Ghani Baradar. Si è trattato della prima occasione di confronto tra le parti dopo l'ampia offensiva avviata dai talebani in Afghanistan in vista del completamento del ritiro delle forze Usa e Nato, ultimato il 31 agosto. "I talebani sono una forza politica e militare cruciale in Afghanistan, giocheranno un ruolo importante nel processo di pace, di riconciliazione e di ricostruzione", ha affermato il capo della diplomazia di Pechino in quell'occasione, sottolineando anche la necessità dei talebani di tagliare i rapporti con il Movimento islamico del Turkestan orientale (Etim), ovvero con gli insorti della comunità musulmana uigura che abita in maggioranza la provincia dello Xinjiang. (segue) (Cip)