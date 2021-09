Afghanistan: la Cina si rifiuta di commentare l'invito dei talebani per l'inaugurazione del nuovo governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Etim è un'organizzazione terroristica internazionale riconosciuta dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e costituisce una minaccia diretta alla sicurezza nazionale e all'integrità territoriale della Cina. Combattere l'Etim è comune responsabilità della comunità internazionale e auspichiamo che i talebani in Afghanistan taglino i rapporti con gruppi terroristici di questo tipo. I talebani possono contribuire all'effettiva sconfitta di questi gruppi e giocare un ruolo attivo nella stabilità e nello sviluppo regionale", ha dichiarato al tempo il ministro degli Esteri cinese. Da parte sua, il leader talebano Abdul Ghani Baradar ha assicurato alla Cina che i militanti dell'Etim non saranno autorizzati a compiere operazioni sul suolo afgano. Baradar, nel corso della sua visita ufficiale in Cina, ha detto ai media statali cinesi che Pechino è sempre stato un "amico affidabile" e "i talebani afgani non permetteranno mai a nessuna forza di usare il territorio afgano per impegnarsi in atti dannosi per la Cina". (Cip)