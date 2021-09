Paralimpiadi: Papatheu (FI), su premi in denaro vergognosa disparità di trattamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ai nostri atleti per gli straordinari successi ottenuti alle Paralimpiadi di Tokyo. Ma è vergognosa la disparità di trattamento, quanto ai premi in denaro, rispetto a chi vince medaglie alle Olimpiadi". Lo sottolinea in una nota la senatrice di Forza Italia Urania Papatheu. "Una situazione profondamente ingiusta ed odiosa - prosegue la parlamentare azzurra -. Non ci sono sportivi di serie A e sportivi di serie B. Mi impegnerò per sanare una ferita così profonda".(Com)