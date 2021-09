Iraq-Turchia: presidente curdo Barzani incontra delegazione dell'opposizione turca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, ha incontrato oggi una delegazione del Partito popolare repubblicano (Chp), principale forza di opposizione al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in visita nel nord dell'Iraq. Secondo un comunicato della presidenza curda, durante l’incontro le parti hanno discusso della necessità di risolvere le crisi regionali mediante il dialogo tra i popoli della regione. La delegazione ha inoltre sottolineato la necessità di affrontare i problemi dell’area sulla base degli interessi dei popoli locali, ribadendo l’importanza del ruolo svolto dalla regione del Kurdistan. Da parte sua, Barzani ha evidenziato l’importanza del dialogo e della comprensione comune per risolvere le tensioni nella regione. Al centro del colloquio, secondo i media iracheni, vi sono state anche le attività dello Stato islamico (Is) e gli sviluppi di sicurezza e politici nella regione, oltre a diversi altri dossier di interesse comune. (Res)