Sicilia: Salvini, vicino a vicebrigadiere ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un immenso grazie, una preghiera di pronta guarigione e un abbraccio a familiari e amici del vicebrigadiere Sebastiano Giovanni Grasso, 43 anni, rimasto gravemente ferito mentre cercava di sedare una rissa ad Acireale. Donne e uomini come lui, che difendono la sicurezza anche quando non sono in servizio, ci fanno essere orgogliosi dei Carabinieri e di tutte le forze dell’ordine”. Lo afferma, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini. (Com)