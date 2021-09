Sanità: Parente (Iv), sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata internazionale della sindrome di Sotos ho partecipato al convegno dell'Associazione Gulliver. Lo rende noto la senatrice di Italia viva e presidente della commissione Igiene e Sanità del Senato, Annamaria Parente. "In queste settimane in Senato stiamo discutendo della legge per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. Faremo in fretta - prosegue - ad approvare questa legge per il bene delle persone più fragili e delle loro famiglie e che contiene, tra gli altri, alcuni principi fondamentali: l'uniformità in tutto il territorio nazionale degli interventi, il potenziamento della rete nazionale malattie rare, l'approvazione triennale del piano nazionale, finanziamento per la ricerca e un fondo di solidarietà. Dobbiamo assicurare alle persone e alle famiglie certezze nella diagnosi, nelle cure e nell'arrivo dei farmaci e nello stesso tempo sostenere la ricerca, anche quella indipendente, in terapie avanzate che sta compiendo progressi inimmaginabili. Ce la metteremo tutta", conclude. (Com)