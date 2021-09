Roma 2021: De Santis (CR), per la prima volta mi candido in una competizione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la prima volta mi candido in una competizione elettorale. Non lo avrei mai fatto se non venissi da cinque anni straordinari vissuti accanto ad una donna altrettanto straordinaria come Virginia Raggi". Lo scrive su Facebook il candidato all'Assemblea capitolina della lista Civica per Raggi. "Cinque anni in cui abbiamo lottato, sofferto e gioito, insieme. Insieme a tanti compagni di viaggio, tutti uniti dalla voglia di cambiare le cose, tutti uniti da una ferrea determinazione, figlia dell'amore per questa città. Cinque anni di lavoro, azioni e impegno meritano continuità - spiega -. Abbiamo il dovere di dare continuità a quanto intrapreso, e di farlo con quella forma mentis sana che abbiamo introdotto nell'amministrare la Capitale d'Italia, e che ci ha consentito di interrompere lo svilimento in cui tanti attori del passato vorrebbero farla ripiombare. È necessario portare a termine le tante azioni e progettualità intraprese che con un cambio di guida dell' amministrazione verrebbero invece messe a rischio: rigenerazione tramite i concorsi, valorizzazione e progressioni del personale, investimenti sulla neonata scuola di formazione, investimenti sugli strumenti digitali funzionali anche allo Smart working, nuovo ordinamento professionale per la Polizia Locale, rafforzamento del settore anagrafico e di stato civile nonché del personale scolastico". (segue) (Rer)