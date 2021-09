Roma 2021: De Santis (CR), per la prima volta mi candido in una competizione elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le tante progettualità possono proseguire ed essere ancora per cinque anni sostenute da politiche di bilancio sane, coerenti e lungimiranti come fatto finora - prosegue De Santis -. Ma soprattutto occorre proseguire in quel cambio di passo culturale che ci consenta definitivamente di non essere più definiti "travet" ma di essere orgogliosamente appartenenti alla grande famiglia di Roma Capitale, al servizio di tutti i cittadini romani. La strada è ancora lunga ma finalmente è stata imboccata. Sono questi gli elementi che mi danno il coraggio di voler proseguire in una tale sfida, candidandomi alle prossime elezioni comunali. Tanto si è fatto, tanto si può ancora fare insieme a Virginia Raggi", conclude. (Rer)