Ungheria: ministro Esteri, servizi segreti faranno del loro meglio contro cyberattacchi

- I servizi segreti ungheresi faranno ogni sforzo per proteggere il Paese contro gli attacchi informatici e rintracciare le minacce. Lo ha detto il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto, che è intervenuto a una conferenza sulla sicurezza internazionale svoltasi all’Assemblea nazionale a Budapest. La rivoluzione digitale negli ultimi decenni ha ridefinito tutti gli aspetti della vita delle persone e i dati sono diventati la risorsa più importante, ha detto il ministro. “Allo stesso tempo il numero dei cyberattacchi è aumentato e gli hacker rappresentano una minaccia seria per utenti privati, imprese e organizzazioni statali”, ha continuato. L’introduzione del lavoro e della didattica a distanza a causa del coronavirus hanno aumentato la vulnerabilità e i gruppi terroristici fanno uso di internet per diffondere le loro ideologie. Secondo il capo della diplomazia ungherese, finora gli attacchi informatici sono costati al settore imprenditoriale globale 6 mila miliardi di dollari nel 2021 e le stime degli esperti parlano di un danno che toccherà i 10 mila miliardi nel 2025. “In Ungheria faremo tutti gli sforzi necessari per proteggere gli imprenditori e i nostri cittadini. La nostra strategia di sicurezza nazionale pone grande enfasi su questo tipo di minaccia”, ha proseguito Szijjarto. (Vap)