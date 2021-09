© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio è stato raggiunto il 79 per cento della popolazione over 12 vaccinato in doppia dose. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Per quanto riguarda l'accesso senza prenotazione: "prosegue con successo l'adesione alla vaccinazione. E' possibile accedere senza prenotazione con la tessera sanitaria", conclude l'assessore. (Rer)