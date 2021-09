Sociale: Sibilia su Rdc, incredibile campagna d'odio a chi è sotto soglia povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incredibile dover assistere alla campagna d'odio verso chi si trova a vivere sotto la soglia di povertà. È quanto scrive sui social il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. "Le critiche al Rdc da parte di politici che guadagnano oltre diecimila euro al mese e mai hanno restituito un euro non sono accettabili. Chi ignora i bisogni di tanti italiani - prosegue Sibilia - abbia almeno la decenza di avanzare proposte per migliorare quello che si è dimostrato uno strumento fondamentale per supportare le famiglie più indigenti, specie nel difficile periodo di pandemia".(Rin)