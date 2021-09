Indonesia: Covid, allentate le misure restrittive nell’isola di Giava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Indonesia ha deciso di allentare le restrizioni contro la pandemia di Covid-19 nell’isola di Giava, la più popolosa del paese, grazie al calo del numero dei contagi giornalieri. Lo ha annunciato il ministro degli Affari marittimi e degli investimenti, Luhut Pandjaitan, nel corso di una conferenza stampa. Le autorità consentiranno l’estensione da 30 a 60 minuti del tempo concesso per il consumo di pasti all’interno dei ristoranti e permetteranno la riapertura di altri siti turistici. Il livello 4 di allerta resterà invece in vigore nell’isola di Bali per almeno un’altra settimana.(Fim)