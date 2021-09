Difesa: si apre in Cina esercitazione militare con Mongolia, Pakistan e Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cina si è aperta oggi l'esercitazione militare internazionale di peacekeeping "Shared destiny 2021" in una base di addestramento tattico ad armi combinate dell'Esercito popolare di liberazione Cinese (Epl) nella provincia centrale dell'Henan. Lo ha reso noto l'emittente televisiva statale "Cgtn", secondo cui si tratta della prima volta che l'esercito cinese organizza un'esercitazione di peacekeeping dal vivo con la partecipazione di truppe da Mongolia, Pakistan e Thailandia. Sono previste esercitazioni di ricognizione sul campo, sicurezza e pattugliamento, scorta armata, protezione dei civili, risposta ad attacchi terroristici, costruzione di basi operative temporanee, primo soccorso e controllo della pandemia di Covid-19. Secondo l'emittente cinese, l'esercitazione, prevista fino al 15 settembre, è organizzata allo scopo di rispondere all'iniziativa "Azione per il mantenimento della pace" delle Nazioni Unite e di promuovere la cooperazione pratica tra i Paesi.(Cip)