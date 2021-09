Pedemontana: Coltorti (M5s), si valuti ogni ulteriore finanziamneto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendiamo da fonti di stampa, che per riaprire i cantieri dell’autostrada Pedemontana, fermi da sei anni, sarebbero stati trovati finanziamenti pubblici per 1,7 miliardi di euro, grazie alla partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti e Bei. Lo scrive in una nota Mauro Coltorti (M5S), presidente della Commissione Lavori pubblici e Infrastrutture del Senato, seconco cui il via libera alle gare è arrivato l’ultimo giorno utile per ottenere la defiscalizzazione dell’opera che ha bruciato in pochi anni 1,5 miliardi di contributi statali a fondo perduto, alla faccia del federalismo regionale. "Il progetto dell'infrastruttura, che Salvini ora spinge per non perdere la faccia e i voti alle amministrative, era stato presentato in pompa magna una dozzina di anni fa dalla Lega dell’allora presidente Formigoni, per poi rivelarsi oneroso e poco attrattivo per il mercato: le banche e i privati non hanno mai creduto che l’opera potesse rifinanziarsi con gli introiti dei pedaggi, dato che il calcolo del traffico era stato largamente sovrastimato, e quindi l’idea del project financing non è mai decollata", aggiunge Coltorti. "In dodici anni sono stati realizzati solo 23 chilometri dei 67 previsti cui vanno aggiunti i 90 di viabilità locale. Per non parlare dello scandalo dei 25 mila cittadini e aziende che, espropriati dei loro immobili, da 12 anni non ne hanno la disponibilità e non sono stati indennizzi. Il Movimento 5 Stelle non è contrario a priori a infrastrutture che migliorino la qualità della vita dei cittadini ma, dato lo storico del caso specifico, ci si chiede se davvero quest'opera sia così necessaria e assolva allo scopo per cui è stata pensata", conclude. (Rin)