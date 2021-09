Germania: Bartsch (La Sinistra), governo SpD-Verdi-Fdp sarebbe truffa elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coalizione di governo tra Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) dopo il voto per il rinnovo del Bundestag del 26 settembre sarebbe “una truffa elettorale annunciata”. È quanto dichiarato da Dietmar Bartsch, capogruppo di La Sinistra al parlamento federale con Amira Mohamed Ali, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. “Secondo l'esponente dei post-comunisti, con socialdemocratici, ecologisti e liberaldemocratici a comporre l'esecutivo “non vi sarà alcun salario minimo, alcun aumento delle tasse per i superricchi e i redditi enormi”. (Geb)