Afghanistan: Di Maio, se non aiuteremo popolo afgano rischio crisi economica e umanitaria

- Se non aiuteremo il popolo afgano la crisi economica “potrebbe scatenare flussi migratori significativi”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio diramato nell’ambito della sua missione in Pakistan. “La pressione migratoria sui Paesi confinanti con l’Afghanistan, come il Pakistan che ho visitato oggi, non è particolarmente significativa perché in questo momento all’interno dell’Afghanistan non si stanno consumando conflitti e non si sente ancora una crisi economica. Ma i rischi ci saranno quando nei prossimi mesi, se non aiuteremo il popolo afgano, la crisi economica potrebbe scatenare fluissi migratori significativi”, ha affermato Di Maio. “Per questo l’Italia ha elaborato un piano per il popolo afgano e a livello europeo e in tutti i consessi stiamo spingendo per evitare al popolo afgano una crisi umanitaria”, ha dichiarato il titolare della Farnesina.(Res)