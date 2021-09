Speciale scuola: Floridia (M5s), concorso ordinario entro l'anno frutto lavoro M5s al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno "vedrà l'inizio del concorso ordinario per la scuola. Si tratta di una notizia attesa da oltre 500 mila candidati e soprattutto uno strumento su cui il Movimento 5 stelle ha lavorato senza sosta già a partire dal governo Conte 2". Lo sottolinea la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia, senatrice M5s. "Senza il Movimento 5 stelle al governo è molto probabile che questo obiettivo non sarebbe stato raggiunto. Il nostro orizzonte - spiega - è quello di favorire il superamento del precariato e dare nuove risorse al mondo della scuola per contribuire a uscire dall'emergenza. Continuiamo su questa strada, investendo sulla scuola pubblica e rendendola centrale per ogni strategia per la ripresa del Paese". (Com)