Germania-Russia: Berlino esorta Mosca a fermare attacchi cibernetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha esortato la Russia a fermare gli attacchi cibernetici, a seguito di una serie di attività di pirateria informatica che hanno colpito diversi politici tedeschi. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, l'esecutivo di Berlino ha comunicato: “Il governo tedesco esorta il governo russo a fermare queste attività informatiche illegali con effetto immediato”. Il sottosegretario agli Esteri tedesco, Miguel Berger, ha presentato questa richiesta direttamente a un rappresentante del ministero degli Esteri di Mosca a una riunione dell'Alto gruppo di lavoro russo-tedesco sulla politica di sicurezza nella scorsa settimana. Intanto, i servizi di intelligence tedeschi hanno informato il Bundestag che, nel 2021, agenzie di spionaggio straniere hanno effettuato attacchi informatici contro deputati del parlamento federale in almeno tre occasioni. Sarebbero stati colpiti diversi esponenti di Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD). In un informativa del 24 giugno scorso, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), ossia il servizio di intelligence interno della Germania, ha avvertito che, in vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre, si osserva un'intensificazione delle azioni di pirateria informatica contro i deputati. (segue) (Geb)