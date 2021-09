Germania-Russia: Berlino esorta Mosca a fermare attacchi cibernetici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di intelligence stranieri potrebbero utilizzare l'accesso ottenuto alle e-mail violate “per pubblicare informazioni personali e intime o fabbricare notizie false”. Dietro le attività di “phishing” di cui sono stati bersaglio i parlamentari tedeschi vi sarebbe il gruppo di pirati informatici russo Ghostwriters. Al riguardo, il ministero degli Esteri di Berlino ha reso noto che il governo federale dispone di “informazioni affidabili” secondo cui le azioni di Ghostwriters possono essere ricondotte agli “attori informatici dello Stato russo” e in particolare al direttorato principale per l'informazione (Gru), il servizio di intelligence militare di Mosca. Per il dicastero, il governo federale considera “questo approccio inaccettabile una minaccia alla sicurezza” della Germania e al “processo decisionale democratico” delle elezioni del Bundestag, nonché “un pesante fardello per le relazioni” tra Berlino e Mosca. (Geb)