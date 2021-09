Conti pubblici: entrate tributarie, nei primi sette mesi dell'anno gettito pari 257,4 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo gennaio-luglio 2021, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 257.445 milioni di euro, segnando un incremento di 26.497 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+11,5 per cento). Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze. Il confronto tra i primi sette mesi 2021 e quelli del corrispondente periodo dell'anno precedente presenta ancora un evidente carattere di disomogeneità per effetto del lockdown e delle conseguenti misure economiche dirette ad affrontare l'emergenza sanitaria. Inoltre, i provvedimenti di sospensione e proroga dei versamenti di tributi erariali, emanati nel corso dell'ultimo trimestre del 2020, continuano a influenzare il gettito relativo ai primi sette mesi del 2021 modificando il consueto profilo temporale dei versamenti delle imposte. Il mese di luglio mostra una variazione negativa delle entrate tributarie pari a 578 milioni di euro (-1,3 per cento), determinata dalla diminuzione di gettito delle imposte dirette del 12,5 per cento (pari a -3.714 milioni di euro) mentre e le imposte indirette segnano un incremento del 21,1 per cento (pari a +3.136 milioni di euro). Nei primi sette mesi dell'anno le imposte dirette ammontano a 143.964 milioni di euro, con una crescita pari a 5.760 milioni di euro (+4,2 per cento). (segue) (Com)