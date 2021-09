Conti pubblici: entrate tributarie, nei primi sette mesi dell'anno gettito pari 257,4 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imposte indirette ammontano a 113.481 milioni di euro, in aumento di 20.737 milioni di euro (+22,4 per cento), per effetto prevalentemente del gettito Iva (+15.803 milioni di euro, +27,7 per cento) e, in particolare, dell'Iva sugli scambi interni (+13.702 milioni di euro, +26,8 per cento). Anche la componente relativa alle importazioni ha segnato un incremento del gettito (+2.101 milioni di euro, +35,5 per cento). Tra le altre imposte indirette, registrano un andamento negativo le entrate dell'imposta sulle assicurazioni (-85 milioni di euro, -17,3 per cento) e quelle dell'imposta di bollo (-38 milioni di euro, -0,9 per cento). L'imposta di registro evidenzia una crescita del 43,9 per cento (+958 milioni di euro). Le entrate relative ai "giochi" ammontano a 6.268 milioni di euro (+1.077 milioni di euro, +20,7 per cento). Le entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e controllo si attestano a 4.294 milioni di euro (-551 milioni di euro, -11,4 per cento) di cui: 2.134 milioni di euro (-103 milioni di euro, -4,6 per cento) sono affluiti dalle imposte dirette e 2.160 milioni di euro (-448 milioni di euro, –17,2 per cento) dalle imposte indirette. (Com)