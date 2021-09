Cile: finge di avere il cancro, vice presidente Costituente si dimette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scandalo della confessione di Rojas Vade colpisce al cuore una volta di più la credibilità politica della "Lista del Pueblo", formazione nata sulla scia delle proteste sociali del 2019. La settimana scorsa infatti la Camera elettorale (Servel) ha respinto la candidatura del rappresentante di Ldp, Diego Ancalao, alle prossime elezioni presidenziali di novembre per aver falsificato alcuni documenti. Secondo quanto ha denunciato la Servel, Ancalao ha presentato una certificazione falsa di un notaio già deceduto per avallare 23 delle 32 mila firme richieste per l'accettazione della candidatura. A causa di questo scandalo 14 dei 27 costituenti eletti nella lista hanno abbandonato il gruppo, mentre si è dimesso il vicepresidente del partito, Rafael Montecinos. La "Lista" si era presentata alle elezioni di maggio come una alternativa indipendente dai partiti politici tradizionali e come espressione diretta della società civile e delle organizzazioni sociali protagoniste della lunga stagione di manifestazioni nelle piazze. (Abu)