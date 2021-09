Milano: Piscina (Lega), aggressioni e rapine in stazione Centrale, occorre presidio più efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggressioni e rapine in Stazione Centrale a opera di nordafricani clandestini, "niente di nuovo sotto il sole", denuncia il presidente leghista del Municipio 2 e candidato al Consiglio comunale, Samuele Piscina. "In stazione Centrale continua il far west, nonostante i proclami del sindaco Sala e della sua giunta di sinistra: aggressioni e rapine sono oramai all’ordine del giorno in un’area sempre più abbandonata e degradata". Conclude Piscina: “È necessario ripensare la sicurezza di Milano, è assurdo proseguire in questo modo, con la polizia locale sotto organico e impegnata negli uffici o a fare multe. La stazione Centrale è una delle principali porte di accesso a Milano e deve essere presidiata in modo molto più efficace rispetto agli ultimi anni”. (Com)