Usa-Qatar: Blinken a Doha per due giorni, focus su Afghanistan

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sarà a Doha, in Qatar, da oggi a mercoledì 8 settembre, periodo durante il quale incontrerà l’emiro Tamim bin Hamad al Thani, il ministro degli Esteri Mohammed bin Abdulrahman e altri alti funzionari locali per discutere in particolare del dossier Afghanistan. Lo rende noto il dipartimento di Stato. La collaborazione di Doha, ricorda la nota, è stata indispensabile per consentire il ponte aereo da Kabul nelle fasi finali del ritiro delle forze Usa dall’Afghanistan.(Nys)