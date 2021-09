Reddito cittadinanza: Romano (M5s), voluto anche dalla Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega "era al governo con il Movimento cinque stelle quando è stato varato il Reddito di cittadinanza. Dovrebbe conoscere bene i meccanismi che legano il percettore al mercato del lavoro". Lo scrive in una nota il senatore del Movimento cinque stelle, capogruppo in commissione Lavoro a palazzo Madama, Iunio Valerio Romano. Questi meccanismi, aggiunge, "vanno certamente resi più efficaci, come riconosciuto dal Movimento cinque stelle, che ha posto sul tavolo una serie di proposte concrete, e, se sinora non lo sono stati pienamente, la responsabilità è riconducibile per molti versi alle Regioni, molte delle quali governate proprio dalla Lega, che non hanno dato attuazione con solerzia al piano di oltre 10.000 assunzioni disposto dalla legge. Se i servizi per l'impiego non sono messi nelle condizioni di operare al meglio - spiega ancora Romano - non può perfezionarsi efficacemente l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma soprattutto non possono realizzarsi quei percorsi di orientamento, formazione e ricerca attiva del lavoro, direttamente collegati alla misura. D'altronde, parlare di 'lavoro di cittadinanza', magari in forma dequalificata e sottopagata, denota la volontà di eliminare quello stesso strumento di inclusione sociale e di sostegno per chi è in difficoltà, che era stato riconosciuto anche dalla Lega come necessario, tanto da votarlo nel primo governo Conte". (Com)