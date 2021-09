Ocse: Italia, adeguare imposte per aumento posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia un aumento quantitativo e qualitativo dei posti di lavoro richiederà un adeguamento delle imposte sul lavoro. È quanto si legge negli Studi economici sull'Italia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). "Il lavoro ad orario ridotto e il divieto di licenziamento hanno limitato gli esuberi", afferma l'Ocse, ricordando però che "i giovani, le donne e i lavoratori nelle regioni meridionali – tendenzialmente assunti con contratti interinali e a tempo determinato – sono stati meno protetti". "I tagli temporanei ai contributi di sicurezza sociale aiuteranno la ripresa dell'economia, tuttavia l'elevato cuneo fiscale nel mercato del lavoro si conferma un ostacolo fondamentale", afferma l'Ocse. Resta "molto scarso" il livello di partecipazione femminile alla forza lavoro "esacerbato dal limitato sostegno pubblico all'infanzia e dalle elevate aliquote marginali effettive per i secondi redditi", spiega l'organizzazione.(Frp)