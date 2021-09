© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil italiano nel 2021 crescerà del 5,9 per cento, mentre l'anno successivo la crescita sarà del 4,1 per cento. È quanto emerge dagli Studi economici sull'Italia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).(Frp)