Difesa: Stoltenberg, Russia, Cina, Iran e Nord Corea ignorano e violano regole su armamenti

- Russia, Cina, Iran e Corea del Nord ignorano o violano le regole su controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, alla 17ma Conferenza sul controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa. "La Russia continua a ignorare e a infrangere le regole, minaccia i trattati chiave e modernizza la sua capacità nucleare", ha detto. "Inoltre, l'arsenale nucleare della Cina si sta rapidamente espandendo con sistemi più sofisticati", ha aggiunto. "Tutto questo sta avvenendo senza limiti e in completa assenza di trasparenza. Ci sono anche altri attori come Iran e Corea del Nord: stanno ignorando o violando le regole globali e diffondendo tecnologie pericolose. Quindi, il mondo sta diventando più pericoloso, imprevedibile, più competitivo", ha sottolineato. (Beb)