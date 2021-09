Italia: Ocse, migliorare governance delle società pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento del coordinamento, sostegno e degli incentivi nel governo italiani a tutti i livelli migliorerebbe l'efficacia della macchina amministrativa. Lo sostiene l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) negli Studi economici sull'Italia. La raccomandazione riguarda soprattutto "il settore degli appalti pubblici, caratterizzato da una pluralità di piccole agenzie dotate di scarsa capacità di ideare e realizzare progetti con efficacia", si legge nel rapporto. "L'intervento del settore pubblico pervade l'intera economia per il tramite di migliaia di imprese pubbliche, per lo più di proprietà delle autorità subnazionali", afferma l'organizzazione basata a Parigi. "I benefici e i costi di tale proprietà pubblica andrebbero valutati regolarmente, la governance delle imprese pubbliche dovrebbe essere migliorata e quelle che non sostengono la fornitura di servizi pubblici essenziali dovrebbero essere dismesse una volta che la situazione economica si sarà stabilizzata", afferma l'Ocse.(Frp)