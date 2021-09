Repubblica Centrafricana: scontri fra l'esercito e mercenari russi del gruppo Wagner, quattro morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di quattro persone, di cui due civili e due miliziani, sono morti nei combattimenti scoppiati fra il gruppo Unità per la pace in Centrafrica (Upc) e i mercenari russi del gruppo paramilitare di sicurezza Wagner nel villaggio di Maloum, situato 60 chilometri a nord di Bambari, nel centro della Repubblica Centrafricana. Secondo quanto riferito da fonti citate dal sito d'informazione "HumAngle", gli scontri sono iniziati venerdì scorso nella prefettura di Ouaka, quando una squadra di mercenari russi di pattuglia nell'area del consiglio di Ourodjafon è caduta in un'imboscata dei ribelli dell'Upc, a circa 10 chilometri a sud di Maloum. "I mercenari russi sono riusciti a respingere gli assalitori dell'Upc proprio nel centro del villaggio di Maloum dopo aver combattuto per diverse ore", hanno confermato le fonti a "HumAngle", aggiungendo che diversi uffici sono stati dati alle fiamme e che i residenti si sono dati alla fuga. Dopo la riconquista della città di Bambari da parte dell'esercito e delle forze paramilitari russe, numerosi ribelli dell'Upc sono stati costretti a rifugiarsi nei vicini villaggi, da dove continuano a effettuare incursioni in zona. La presenza nel Paese di mercenari russi impegnati nel gruppo paramilitare Wagner suscita da tempo preoccupazione nella comunità internazionale per l'aumento di violenze sul territorio. (segue) (Res)