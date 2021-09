Repubblica Centrafricana: scontri fra l'esercito e mercenari russi del gruppo Wagner, quattro morti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente, inoltre, l’organizzazione non governativa statunitense The Sentry, specializzata nel rintracciare finanziamenti illeciti nelle zone di conflitto, ha accusato la società Sucaf, sussidiaria del gruppo francese Castel, di aver fornito per anni sostegno finanziario a gruppi armati della Repubblica Centrafricana in cambio della sicurezza delle sue attività. In un rapporto, l’ong denuncia in particolare quello che definisce un “tacito accordo” concluso nel 2014 dalla società proprio con l’Unità per la pace nella Repubblica Centrafricana (Upc) di Ali Darassa, le cui milizie controllavano all’epoca la località di Ngakobo, dove ha sede Sucaf. Secondo The Sentry, il gruppo armato si sarebbe impegnato a mettere in sicurezza la fabbrica e i campi di canna da zucchero di Sucaf e a garantire la libera circolazione sulle strade necessarie al suo approvvigionamento, in cambio la società avrebbe partecipato al finanziamento dell’Upc attraverso un “sistema sofisticato e informale”, vale a dire pagamenti diretti e indiretti in contanti ma anche pagamenti in natura e rifornimenti di carburante. In secondo luogo, una volta assicurata la sua produzione, la società si sarebbe anche assicurata il monopolio sulla distribuzione dello zucchero in diverse prefetture della Repubblica Centrafricana e il sequestro forzato di zucchero di contrabbando dalla Repubblica Centrafricana al Sudan. Tra i principali beneficiari dell’accordo, sottolinea nel rapporto l’ong, figurano lo stesso leader dell’Upc, Ali Darassa, nonché l’ex coordinatore politico del gruppo, Hassan Bouba, attuale ministro del Bestiame. (Res)