Ocse: Italia, urgente aumentare efficacia settore pubblico

- In Italia è "più urgente che mai" aumentare l'efficacia del settore pubblico. È quanto emerge dagli Studi economici sull'Italia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Questo punto, si legge nel rapporto, "sarà la chiave per assicurare il previsto impulso agli investimenti pubblici, migliorare il clima di impresa e garantire l'accesso a servizi pubblici di qualità in tutto il Paese". L'Ocse ricorda poi che tra i Paesi membri la fiducia nelle istituzioni pubbliche in Italia "si attesta tra i livelli più bassi". "Nel corso dei prossimi anni, l'Italia si troverà dinanzi ad un'opportunità senza precedenti per migliorare l'efficacia del suo settore pubblico attraverso le risorse e gli obiettivi strategici del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, il rinnovamento dei servizi pubblici e i contributi derivanti dalla digitalizzazione e dall'innovazione", afferma l'organizzazione.(Frp)