Decreto Green pass: D'Ettore (CI), bene a mio emendamento su Tpl

- "Grazie ad un emendamento di Coraggio Italia, a mia prima firma, nel decreto legge Green pass vengono prorogate al 31 dicembre 2021 alcune fondamentali misure al fine di agevolare il Trasporto pubblico locale (Tpl) e regionale anche in vista della riapertura delle scuole e dell'esercizio delle attività sociali ed economiche". Lo afferma in una nota Felice Maurizio D'Ettore, deputato di Coraggio Italia. "Si tratta - aggiunge - di un ulteriore risultato che mette al centro dell'attività politica i bisogni delle comunità locali e delle Regioni, in un momento delicato per il Paese che deve poter ripartire senza indugi e in sicurezza".(Com)