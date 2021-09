Afghanistan: Stoltenberg, dobbiamo preservare conquiste in lotta a terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il compito della Nato in Afghanistan è ora quello di preservare le conquiste nella lotta al terrorismo. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, alla 17ma Conferenza sul controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Stoltenberg ha ricordato che la Nato ha terminato il suo impegno in Afghanistan, "ma gli sforzi dei militari non sono stati vani". Ora "il nostro compito è preservare le conquiste nella lotta al terrorismo e rimanere vigili. Dobbiamo anche assicurare che gli afgani a rischio possano avere un passaggio sicuro", ha detto. "La crisi in Afghanistan non cambia il fondamentale bisogno di Europa e Nord America di stare insieme nella Nato. La nostra unità è cruciale per affrontare l'aumento delle sfide in un mondo più competitivo. Incluso quanto riguarda il controllo degli armamenti, la non proliferazione, il disarmo. E siamo determinati a continuare a giocare il nostro ruolo", ha aggiunto. (Beb)