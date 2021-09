Ocse: Italia, oggi maggiori probabilità di successo per riforme strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia le probabilità di attuare con successo le riforme strutturali e i progetti di investimento pubblico oggi sono maggiori che in passato. È quanto emerge dagli Studi economici sull'Italia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). "Sono stati altresì stabiliti obiettivi chiari e tappe fondamentali per l'esborso delle sovvenzioni e dei prestiti di Next Generation EU", si legge nel rapporto. "A livello di governance - spiega l'Ocse - sono state introdotte innovazioni volte ad accelerare sia l'identificazione dei problemi sia i processi di spesa, favorendo anche un più rigoroso monitoraggio dell'ottemperanza delle norme". Ma l'organizzazione internazionale basata a Parigi sottolinea che "l'agenda legislativa per la realizzazione delle riforme sarà impegnativa" "La legislazione recentemente approvata per semplificare gli investimenti verdi e sostenere il processo decisionale, tuttavia, rappresenta già un primo passo positivo. Le riforme della pubblica amministrazione ne potenzieranno la capacità di attuazione", afferma l'Ocse.(Frp)