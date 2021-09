Covid: scuola, approvate indicazioni per il ritorno in classe in Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dunque: "E sui temi legati alla riapertura dell'anno scolastico, le misure previste e le possibili soluzioni, sempre in mattinata il sottosegretario alla presidenza della giunta e gli assessori alla Scuola, alle Politiche per la salute e ai Trasporti hanno incontrato i sindacati regionali e quelli della scuola". Nel merito delle scelte della giunta: "Massima attenzione, dunque, alle misure di contenimento del contagio e di gestione di casi in ambito scolastico, con la mascherina obbligatoria in classe anche in presenza di un metro di distanza interpersonale. Per quanto riguarda l'attività di contact tracing (tracciamento), nel caso in cui ci sia un positivo il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl competente contatta il responsabile della struttura e referente Covid ed effettua l'indagine epidemiologica, verificando l'attuazione delle misure di prevenzione". E ancora: "La quarantena, per i contatti stretti, è di 7 giorni dall'ultimo contatto con il caso se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, e si conclude con test molecolare o antigenico. Per i non vaccinati, o per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni, la durata della quarantena rimane di 10 giorni. Se il contatto stretto rifiuta il tampone, la quarantena è prolungata fino al 14^ giorno dall'ultimo contatto con il caso, e la riammissione alla frequenza avverrà anche in assenza di molecolare o antigenico". (segue) (Ren)