Reddito cittadinanza: Calabria (FI), dogmatismo M5s preclude confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approccio "dogmatico" del Movimento cinque stelle e di parte del Pd al Reddito di cittadinanza "non rende giustizia a un confronto serio nell'interesse del Paese, né alla realtà dei fatti, che parla di alterazione delle dinamiche del mercato lavoro, di troppi percettori irregolari e di totale inefficacia sul fronte delle politiche attive". Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia, Annagrazia Calabria. "Nessuno nega la necessità di contrastare la povertà, ma questo obiettivo prioritario va raggiunto senza inficiare la formazione e riqualificazione delle competenze di chi cerca un'occupazione. In caso contrario - conclude - anche per chi è nella condizione di lavorare continuerà ad essere una misura di assistenzialismo puro". (Com)