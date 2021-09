Ruanda: Kagame, operazione militare in Mozambico non finanziata dalla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Ruanda, Paul Kagame, ha tenuto a precisare che le autorità ruandesi stanno interamente finanziando la loro operazione militare per il contrasto agli insorti jihadisti in Mozambico, negando che questa sia finanziata da attori terzi tra cui la Francia o la sua compagnia petrolifera TotalEnergies. “Abbiamo risorse sufficienti e siamo felici di utilizzarle. Non ci finanzia nessuno", ​​ha detto Kagame in un'intervista all'emittente statale "Rba". "C'è un vicino con una casa in fiamme e al primo che arriva viene chiesto: perché hai fatto così presto a spegnere il fuoco?", ha detto Kagame, rispondendo così ai sospetti - sollevati da diversi analisti - circa un presunto finanziamento proveniente dalla Francia o dalla sua compagnia petrolifera nazionale TotalEnergies, il cui progetto da 20 miliardi di dollari nella penisola di Afungi è stato sospeso nel marzo scorso in seguito all'offensiva jihadista nella città di Palma. Kagame ha quindi assicurato che la missione a Cabo Delgado non è legata alle risorse ma è finalizzata esclusivamente a "mettere in sicurezza l'area" e a sostenere le autorità del Mozambico. Le dichiarazioni giungono dopo che la scorsa settimana le truppe ruandesi e mozambicane impiegate nel contrasto all'insurrezione jihadista hanno circondato gli insorti legati allo Stato islamico in vista di "un'ultima offensiva militare". È quanto riferito da fonti militari citate dal quotidiano ruandese "The New Times", secondo cui l'offensiva arriva quattro giorni dopo che le forze congiunte hanno riconquistato la città di Mbau, altra roccaforte chiave degli insorti dopo Mocimboa da Praia, la cui riconquista è avvenuta lo scorso 8 agosto. (segue) (Res)