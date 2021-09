Congo-Kinshasa: attacco all'arma bianca, nell'Ituri uccisi almeno 30 civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 30 civili sono stati uccisi venerdì scorso nel villaggio di Makutano, nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), in un attacco all'arma bianca per il quale sono sospettati i miliziani delle Forze democratiche alleate (Adf). Lo riferisce il Barometro per la sicurezza del Nord Kivu, sito di monitoraggio delle violenze nell'est della Rdc. L'attacco, confermato oggi anche da fonti delle Nazioni Unite, ha interessato la località di Luna-Samboko nell'Ituri, provincia confinante con il Nord Kivu e dove dallo scorso maggio è in vigore lo stato d'assedio per agevolare le operazioni dell'esercito contro i gruppi armati della zona. Le vittime sono state uccise con i machete, sgozzate, sventrate e fucilate. Un primo bilancio dato sabato sera da autorità locali riferiva di 14 morti nelle colline di Tsani Tsani e Mapasana. (segue) (Res)